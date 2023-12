VTech Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "VTech Holdings":

Die Anlegerstimmung bezüglich Vtech war in den letzten Tagen neutral, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Vtech daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist Vtech derzeit eine Dividendenrendite von 10,04 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Vtech auf 7-Tage-Basis derzeit bei 72,92 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Vtech-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vtech einen Wert von 9,33, was 82 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (53,18). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.