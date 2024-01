VTEX Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Vtex":

Die Vtex-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,1 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 6,81 USD, was einem Anstieg um 33,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 6,49 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vtex-Aktie eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Vtex wird neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den letzten Tagen haben sich auch nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Vtex befasst.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Vtex zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als neutral eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Vtex haben zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments geführt. Die Diskussionintensität war mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.