VTEX Aktie: Das ist die Höhe!

Die Vtex-Aktie verzeichnet derzeit einen Kurs von 6,7 USD und liegt damit um +37,58 Prozent über dem GD200 (4,87 USD). Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin, basierend auf der technischen Analyse des Kursniveaus. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,94 USD, was einen Abstand von +12,79 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Auch dies wird als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Vtex liegt bei 64,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 36,44 liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Vtex-Aktie 2 Mal ein "Gut"-Rating und 0 Mal ein "Neutral"- oder "Schlecht"-Rating verliehen. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Bezüglich des aktuellen Kurses von 6,7 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -25,37 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 5 USD führt. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung bewertet, und insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Vtex war in den letzten Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung von Seiten der Redaktion führt. Allerdings wurde über Vtex weniger diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.