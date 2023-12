VTEX Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Vtex":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Vtex-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 80, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein neutrales Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Vtex somit ein schlechtes Rating.

Die Bewertungen von 2 Analysten für die Vtex-Aktie der letzten zwölf Monate ergeben im Durchschnitt ein positives Rating. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich jedoch eine negative Empfehlung, da die Aktie um 24,59 Prozent fallen könnte. Zusammengefasst erhält Vtex von den Analysten somit ein neutrales Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Vtex war in den letzten Tagen neutral, wobei sich in den letzten Tagen die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten haben. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls neutral bewertet.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt ein positives Rating für die Vtex-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Vtex-Aktie basierend auf dem RSI, den Analystenbewertungen, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.