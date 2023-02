VS RecruitingFabrik GmbH wächst weiter: Start-up zieht in neues Büro und sucht mehrere neue Mitarbeiter

Oberreichenbach (ots) -Die VS RecruitingFabrik GmbH, eines der am schnellsten wachsenden Start-ups Süddeutschlands im Bereich Online-Recruiting, nimmt neue Dimensionen an: Um mehr Platz für Wachstum und Mitarbeiter zu schaffen, wird die Bürofläche des Unternehmens in München zum 1. März 2023 von 120 auf 250 Quadratmeter erweitert. Das neue Büro befindet sich in einem hochmodernen Gebäude im Herzen Münchens, direkt im Stadtteil Schwabing am Frankfurter Ring, einem der besten Viertel der Stadt. Es verfügt über lichtdurchflutete Räume, eine große Küche und zahlreiche Parkmöglichkeiten. Auch der öffentliche Nahverkehr ist in nur drei Minuten fußläufig erreichbar.Gründerin und Geschäftsführerin Vivien Schaible: "Wir unterstützen kleine und mittelständische Handwerks- und Industriebetriebe bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften aus ihrer Region. Die Betreuung unserer Kunden ist uns eine echte Herzensangelegenheit: Um sie auf ihrem Erfolgsweg zu unterstützen, möchten wir ihnen die beste Dienstleistung zur Verfügung stellen, die es im Recruiting-Markt gibt. Die Nachfrage nach unserem Angebot steigt stetig, weshalb wir uns nun für einen Umzug entschieden haben. Das neue Büro gibt uns die Möglichkeit, weitere Mitarbeiter einzustellen, die gemeinsam mit uns wachsen möchten."Um ihr Team weiter auszubauen, sucht die RecruitingFabrik zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter - darunter Vertriebsmitarbeiter im Innendienst, Bürokaufleute für die Kundenbetreuung sowie Online-Marketing-Manager. Die offenen Stellen aus den Bereichen Vertireb, Backoffice und Fulfillment sind ab sofort verfügbar. Besonders gefragt sind neue Mitarbeiter für das Online-Marketing-Team mit kaufmännischem Hintergrund, die motiviert sind, die RecruitingFabrik bei der Erstellung ihrer Kampagnen zu unterstützen, um ihre Kunden zum Erfolg zu führen. Im Vertrieb sind auch Quereinsteiger herzlich willkommen, die gern und gut kommunizieren. Ebenso sind zahlenaffine Menschen gefragt, die Spaß daran haben, Prozesse zu vergleichen und zu überwachen.Bewerber können sich auf ein modernes Büro mit perfekter Büroausstattung freuen, die von hochwertigen Möbeln über neueste Apple-Geräte bis hin zu höhenverstellbaren Tischen keine Wünsche offen lässt. Hier arbeitet das junge Team der RecruitingFabrik tagtäglich motiviert und gemeinschaftlich daran, die deutsche Handwerksbranche zu revolutionieren. Die Mitarbeiter profitieren von einer einzigartigen Atmosphäre der Kommunikation, des freundschaftlichen Miteinanders auf Augenhöhe und des Zusammenhalts mit regelmäßigen gemeinsamen Ausflügen, Mittag- und Abendessen sowie Sportaktivitäten. Das eigene Gesundheitssystem, mit kostenlosen Massagen, Zahnbehandlungen und dergleichen, sowie die betriebliche Altersvorsorge runden die Vorteile der RecruitingFabrik als Arbeitgeber ab. Wenn das Menschliche passt, sind hier keine Grenzen gesetzt: Auch Quereinsteiger haben bei entsprechender Motivation die Chance, ihren beruflichen und persönlichen Durchbruch zu erreichen."In unserem Team zählt der Mitarbeiter als Mensch, nicht als Ressource. Weil wir Potenzial und Talente fördern möchten, investieren wir hohe Summen in Coachings und Beratungen, um immer an der Quelle bevorstehender Entwicklungen und neuer Trends zu sein. Neue Mitarbeiter erhalten eine umfassende, mehrwöchige Einarbeitung, um ihnen einen sanften Start in ihren neuen Berufsalltag zu ermöglichen. Unsere Vision ist es, zu einem der modernsten und wachstumsstärksten Arbeitgeber im Raum München zu werden", sagt Vivien Schaible.Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://recruitingfabrik.recruitee.com/Pressekontakt:VS RecruitingFabrik GmbHVertreten durch: Vivien SchaibleE-Mail: office@recruitingfabrik.deWebseite: https://recruitingfabrik.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: VS RecruitingFabrik GmbH, übermittelt durch news aktuell