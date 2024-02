VS International, ist immer für eine Überraschung gut!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor schneidet Vs mit einer Rendite von -17,12 Prozent um mehr als 9 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,55 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Vs mit 7,57 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Vs in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Vs bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Vs liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 41,67 Punkten, was bedeutet, dass die Vs-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt mit einem Wert von 34,38, dass Vs weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Vs bei 0,096 HKD aktuell um +20 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie auch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,67 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" für die beiden Zeiträume eingeschätzt.