VS International-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Vs ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Dieser Bewertungsfaktor wurde berücksichtigt, um ein umfassenderes Bild der Aktie zu erhalten.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche hat Vs in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,58 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -8,92 Prozent im Branchenvergleich dar. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -5,44 Prozent, was bedeutet, dass Vs um 9,14 Prozent schlechter abschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vs beträgt 94, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche als überbewertet angesehen wird. Im Durchschnitt liegt das KGV bei 47, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Vs zeigt ebenfalls eine neutrale Position. Der RSI7 liegt bei 100, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 45,65 liegt und somit als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine schlechte Performance im Branchen- und Sektorvergleich, eine Überbewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten und ein insgesamt schlechtes Ranking im Relative Strength Indikator für die Vs-Aktie.