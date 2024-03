VS International Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Dividendenrendite von Vs liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die Dividendenrendite im Durchschnitt 6,31 Prozent, was zu einer Differenz von -6,31 Prozent zur Vs-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vs. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Vs in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,67 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -8,72 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,39 Prozent im Branchenvergleich für Vs. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -7,1 Prozent, wobei Vs um 13,77 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Vs derzeit bei 0,09 HKD. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,093 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von +3,33 Prozent bedeutet und daher eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,09 HKD liegt, ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal mit einer Differenz von +3,33 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".