VS International Aktie: Was für eine Niederlage!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vs liegt bei einem Wert von 94, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Maschinen" Branche (KGV von 47,46) über dem Durchschnitt liegt. Daraus ergibt sich, dass Vs aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Vs derzeit einen Wert von 0 Prozent, der niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,33%. Dies führt zu einer Differenz von -6 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war auch die Aktie von Vs Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen war das Meinungsbild weder stark positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Vs eine Performance von -14,58 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche (Durchschnitt -3,38 Prozent) zu einer Underperformance von -11,2 Prozent führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,72 Prozent im letzten Jahr, und Vs lag um 10,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.