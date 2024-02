VS International Aktie: Wann tut sich was?

Der Sentiment und Buzz rund um Vs lässt sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten und auswerten. Die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Vs in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vs diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vs ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vs weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt an, dass Vs auf dieser Basis ebenfalls weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 37,21). Das Wertpapier wird für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Vs-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Vs derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,09 HKD, während der Kurs der Aktie (0,095 HKD) um +5,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,08 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +18,75 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".