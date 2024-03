VS International Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Vs in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder gab es positive noch negative Ausschläge im Anleger-Sentiment, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Vs. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vs-Aktie mit -1,11 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -1,11 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Vs-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Vs-Aktie, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7 liegt bei 70,59, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 53,19 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.