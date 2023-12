VSE löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Vse":

Die Aktienanalyse für Vse zeigt, dass die langfristige Meinung der Analysten "Gut" ausfällt. Von insgesamt 3 Bewertungen sind 3 als "Gut" eingestuft worden, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Vse vor, jedoch wird das Kursziel der Aktie von Analysten auf 65,67 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 1,76 Prozent darstellt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen bezüglich Vse wider. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird dementsprechend positiv bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Vse im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,94 Prozent erzielt, was jedoch 101,88 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt Vse jedoch 38,69 Prozent über diesem Wert. Die Gesamtbewertung auf dieser Stufe fällt daher auf "Neutral" aus.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 20,26 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 42, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie im Hinblick auf den RSI als "Gut" bewertet.