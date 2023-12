VSE Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Vse":

Die Aktie der Vse wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 65,67 USD, was einer Erwartung von 6,36 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 61,74 USD.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vse-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 52,56 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 61,74 USD deutlich darüber liegt (eine Abweichung von +17,47 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (58,22 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,05 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis wird die Aktie daher auch kurzfristig als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird die Vse-Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0,72 Prozent liegt die Vse-Aktie 4,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.