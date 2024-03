VSE Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vse":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Vse-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 34, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 36,24 darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI also eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Vse-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,34 auf, was 57 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite von Vse liegt derzeit bei 0,67 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,27 % ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies") als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Vse zu beobachten, und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Abnahme der Diskussionen über Vse in den sozialen Medien und die abnehmende Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.