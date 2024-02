VSE Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Vse deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigt. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Vse in diesem Bereich daher eine Bewertung von "Schlecht".

Vse schüttet eine Dividende von 0,67 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,2 % im Bereich Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 4,53 Prozentpunkten führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Vse insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -0,87 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Vse in diesem Abschnitt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Vse weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Vse für den RSI eine Gesamtbewertung von "Neutral".