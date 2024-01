VSE Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Vse":

Die technische Analyse der Vse-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 53,83 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 58,92 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +9,46 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 60,81 USD, was einem Abstand von -3,11 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die Einschätzung von Analysten ergab, dass von insgesamt 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 2 als "Gut" eingestuft wurden. Somit erhält die Vse-Aktie ein "Gut"-Rating. Es gibt derzeit keine neuen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 68,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 16,26 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Das Anleger-Sentiment für die Vse-Aktie ist ebenfalls positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Obwohl es in den letzten Tagen keine starken Diskussionen gab, erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Vse-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,48 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +17,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite jedoch um 1356,93 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.