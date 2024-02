VSE Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Vse":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Vse liegt mit einem Wert von 20,19 unter dem Branchendurchschnitt von 53, was sie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen lässt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Vse in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vse-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 56,17 USD, während der Kurs der Aktie bei 72,78 USD liegt, was einer Abweichung von +29,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 62,15 USD eine Abweichung von +17,1 Prozent, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend eintrübte, wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vse-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.