VSBLTY arbeitet mit LuLu Group International, der größten Einzelhandelskette im Nahen Osten, zusammen

Philadelphia (ots/PRNewswire) -LuLu verfügt über 238 Verkaufsstellen im Golf-KooperationsratVSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) („VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerter Sicherheits- und Retail-Analytics-Technologien und System Security Solutions Company (3S), ihr lokaler Partner, freuen sich, bekanntzugeben, dass sie eine Vereinbarung mit Lulu Group International zum Einsatz ihrer „Store as a Medium"-Technologie in LuLu-Einzelhandelsgeschäften unterzeichnet haben. Die LuLu-Gruppe mit Hauptsitz in Abu Dhabi gehört zu den 50 am schnellsten wachsenden Einzelhandelsunternehmen der Welt.Digitale Displays werden in ausgewählten Filialen installiert, mit der Aussicht auf einen Rollout in über 200 Filialen in den nächsten 2 Jahren, basierend auf Daten aktueller Kennzahlen. Zu den ersten Installationen gehören Smart Cooler™-Bildschirme, 55-Zoll-Bildschirmkioske und Gondelköpfe mit digitalen Headern und Regalschienen.VSBLTY wird seine DataCaptor-Software-, Kamera- und Sensortechnologie mit seiner künstlichen Intelligenz (Maschinellem Lernen und Computer Vision) nutzen, um anonyme Echtzeit-Kundenanalysen sowie die Messung von Impressionen bereitzustellen. DataCaptor wird mit dem CMS (VisionCaptor™) von VSBLTY kombiniert, das individuell ausgelöste Inhalte liefert, je nachdem, wen die Kamera „sieht", entweder nach Alter oder demografischen Merkmalen. Zusätzliche Attribute können hinzugefügt werden, wenn maschinelle Lernprozesse abgeschlossen wurden.Das wichtigste langfristige Ziel wird in der Maximierung des Umsatzes in Ladengeschäften mithilfe aktueller und zukünftiger Handels- und Medienprogramme sowie der Erfassung und Optimierung von First-Party-Daten bestehen. Das Programm kann auch in Verbindung mit dem Treueprogramm von LuLu entwickelte Marketingtaktiken einsetzen.Das „Store as a Medium"-Programm wird mehrere Einnahmequellen für die Partnerschaft generieren, unter anderem Projektmanagementgebühren, Media Sales, Content-Management und SaaS-Gebühren für VisonCaptor und DataCaptor.„Wir freuen uns sehr, mit Unternehmen vom Kaliber von Lulu Group International und 3S im Nahen Osten zusammenzuarbeiten", erklärte Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. „Die Marktdurchdringung von Lulu ist unübertroffen in der Region und sie sind perfekt positioniert, um zum führenden Retail-Media-Network im Nahen Osten aufzusteigen. Dies ist eine äußerst aufregende Zeit für VSBLTY, in der wir weitere internationale Programme implementieren und Anerkennung für die Bereitstellung der besten KI-Tools für Einzelhändler und Marken erlangen, um das am schnellsten wachsende Werbemodell der Welt zu nutzen."Informationen zu LuLu Group International(LuLu-Gruppe) ist ein breit gefächertes Konglomerat mit erfolgreichen Geschäftsunternehmen an strategischen Standorten auf der ganzen Welt. Gegründet von dem gefeierten Unternehmensvisionär Yusuff Ali M.,ist die LuLu-Gruppe mit einem Jahresumsatz von 8 Milliarden USD zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Golfregion geworden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, ist ein weltweit anerkannter Anbieter eines internationalen Geschäftsportfolios, das vom Betrieb von Hypermarkets bis zur Entwicklung von Einkaufszentren, der Herstellung und des Handels von Waren sowie Vermögenswerten im Gastgewerbe und Immobiliensektor reicht. Die LuLu-Gruppe ist hauptsächlich in 23 Ländern im Nahen Osten, Asien, den USA und Europa tätig.Informationen zu System Security Solutions CompanySystem Security Solutions Company (3S) wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Al-Khobar, Saudi-Arabien. Seit seiner Gründung hat sich 3S dafür interessiert, einen professionellen Systemintegrator für ICT- und Low Current-Lösungen in Saudi-Arabien zu etablieren. Jetzt freuen wir uns, innerhalb des GKR und weiter in den Nahen Osten zu expandieren. Das Unternehmen ist heute als einer der führenden Systemintegratoren bekannt, der Kunden Komplettlösungen für ihre Problemstellungen bietet, von ersten Skizzen über die Installation und Tests bis hin zur Inbetriebnahme und dem Kundendienst.InvestorenbeziehungenHarbor Access Jonathan Paterson, 475-477-9401Jonathan.Paterson@Harbor-Access.comGraham Farrell, +1-416-842-9003Graham.Farrell@Harbor-Access.comlrosanio@vsblty.netInformationen zu VSBLTY http://vsblty.net/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3993628-1&h=1286305376&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3993628-1%26h%3D3388961992%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fvsblty.net%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fvsblty.net%252F&a=http%3A%2F%2Fvsblty.net%2F))Kontakt:Linda Rosanio, 609-472-0877,lrosanio@vsblty.nethttp://vsblty.net/VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) ("VSBLTY") hat seinen Hauptsitz in Philadelphia und ist weltweit führend im Bereich der künstlichen Intelligenz, sowie der Echtzeit-Interpretation von dem, was eine CCTV-Kamera sieht. Durch den Einsatz von Gesichtserkennung, Alter, Geschlecht und anderen Matrizen, kann die proprietäre Technologie von VSBLTY die Markenwahrnehmung im Einzelhandel durch maßgeschneiderte Werbung auf Displays in den Gängen oder am Point of Sale, was auf die demografische Zusammensetzung des aktuellen Kunden zugeschnitten ist, in Echtzeit verbessern. Diese Technologie steigert nachweislich den Markenumsatz. Das Unternehmen ist ebenso für seine führende Rolle in der wachsenden „Store as a Medium"-Bewegung bekannt, die es Marken ermöglicht, Kunden dann und dort zu erreichen, wo Kaufentscheidungen getroffen werden. Dies schafft gleichzeitig eine neue Einnahmequelle für Einzelhändler.VSBLTY hat unter Verwendung seiner proprietären KI-Software auch eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch Waffenerkennung umfassen und moderne CCTV-Kameras verwenden. 