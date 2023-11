VSBLTY SCHLIESST DIE ÜBERNAHME VON SHELF NINE AB UND KÜNDIGT DIE VORGGESCHLAGENE KONSOLIDIERUNG AN

Philadelphia (ots/PRNewswire) -Das Mediennetzwerk für den Einzelhandel von Shelf Nine verfügt über mehr als 4.500 Bildschirme, die digitale In-Store-Werbung in den Vereinigten Staaten produzierenVSBLTY Groupe Technologies Corp. (das „Unternehmen" oder „VSBLTY") (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS), ein führender Anbieter von KI-Software für Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologie, freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten Übernahme (die „Transaktion") von Shelf Nine LLC („Shelf Nine") bekanntzugeben. Shelf Nine ist ein führendes Unternehmen im Bereich Mediennetzwerke für den Einzelhandel und bietet Marken und Einzelhändlern speziell gezielte digitale Medienwerbung und andere Kundenkommunikationsinhalte, die am Verkaufsort bereitgestellt werden. Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seine Stammaktien am Kapital der Gesellschaft (die „Aktien") auf der Grundlage von zehn (10) bestehenden Aktien pro einer (1) neuen Aktie (die „Konsolidierung") konsolidieren wird, mit Wirkung vom 3. November 2023.„Wir freuen uns sehr, unsere Übernahme von Shelf Nine abzuschließen", erklärte Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. „Nachdem es um unsere neue Technologie erweitert wurde, wird das 4.500 Bildschirme umfassende Netzwerk von Shelf Nine es uns ermöglichen, anonyme, auf Computervision gestützte Analysen bereitzustellen, die eine genauere Menge demografischer Daten der Kunden und eine genauere Anzahl von Medieneindrücken bieten. Dies wird für das Modell ‚Store as a Medium' immer wertvoller werden, da es weiter wächst und Teil von Mainstream-Käufen von Markenmedien wird.Unser jüngster Erfolg und unsere Partnerschaften in den USA, in Mexiko und im Nahen Osten haben unser Unternehmen in den Blick mehrerer institutioneller Investoren gerückt, die sehr an diesem Bereich interessiert sind. Basierend auf kürzlich abgehaltenen Investmentgesprächen für sowohl Eigenkapital- als auch nicht verwässernde Finanzierungsoptionen wurde deutlich, dass unsere derzeitige Unternehmensstruktur bestimmte Anlagekriterien für einige dieser Institutionen nicht erfüllt hat. Im Hinblick auf die Zukunft stellte der Vorstand fest, dass eine Konsolidierung unserer aktuellen Stammaktien dem Unternehmen zusätzliche Optionen zur weiteren Finanzierung seines Wachstums bieten könnte." Hutton fuhr fort: „Wir haben in den letzten 3 Quartalen eine Fülle von Möglichkeiten geschaffen und sind einzigartig positioniert, um diese Gelegenheiten zu monetarisieren, unseren Geschäftsplan zu erfüllen und unseren Aktionären einen Mehrwert während des gesamten Jahres 2024 hindurch zu schaffen. Wir planen eine glänzende Zukunft für unser Unternehmen und unsere Stakeholder."Übernahme von Shelf NineGemäß den Bedingungen eines endgültigen Kaufvertrages vom 20. Oktober 2023 (der „Kaufvertrag") erwarb VSBLTY über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft VSBLTY, Inc. („Subco") 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Mitgliedschaftsbeteiligungen von Shelf Nine für insgesamt 12.500.000 Aktien für die Eigentümer von Shelf Nine auf einer vorkonsolidierten Basis, wobei ein Gesamtwert von 500.000 USD angenommen wird und 1.250.000 dieser Aktien für einen Zeitraum von 15 Monaten nach Abschluss der Transaktion („Abschluss") Wiederverkaufsbeschränkungen unterliegen. Die Verkäufer haben außerdem das Recht, Aktien im Wert von bis zu 3.890.000 USD zu verdienen, wenn das Unternehmen über einen Zeitraum von drei (3) Jahren (die „Earn-Out"-Klausel), der im Juli 2023 beginnt und im Juni 2026 endet, bestimmte vereinbarte Umsatzmeilensteine erreicht. Die Anzahl der Aktien, die gemäß der Earn-Out-Klausel ausgegeben werden sollen, wird auf der Grundlage des volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreises zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien festgelegt, vorbehaltlich der Preisanforderungen der Canadian Securities Exchange (die „CSE"). Gemäß dem Kaufvertrag hat VSBLTY auch 132.900 USD an bestehenden Verbindlichkeiten von Shelf Nine durch die Ausgabe von 3.322.500 vorkonsolidierten Aktien an den Gläubiger, Village Super Market, Inc, („Village") gezahlt. Beim Abschluss hat VSBLTY durch Subco außerdem zugestimmt, etwa 336.096,67 USD in bestehenden Schuldverschreibungen von Shelf Nine (der „Kredit") zu übernehmen. Infolgedessen stellten Subco und Shelf Nine als Co-Maker dem Gläubiger, Village, eine Schuldverschreibung aus.Im Zusammenhang mit der Transaktion haben Schlüsselmitarbeiter von Shelf Nine zugestimmt, ihre Beschäftigung fortzusetzen, und können gemäß ihren Arbeitsverträgen zusätzliche Leistungsanreize In Höhe von 250.000 USD erhalten. Die Übernahme von Shelf Nine ist von strategischer Bedeutung für die Expansion von VSBLTY in Nordamerika und kann, basierend auf der nachfolgenden Leistung des Unternehmens, zur Ausgabe zusätzlicher Aktien zu aktuellen Preisen, wie oben beschrieben, führen.Alle Aktien, die im Zusammenhang mit der Transaktion ausgegeben werden, unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen Wiederverkaufsbeschränkungen, einschließlich einer Haltefrist von vier (4) Monaten ab dem Emissionsdatum. Aus Gründen der Klarheit werden alle Aktienemissionen als Beträge vor der Konsolidierung angegeben.KonsolidierungDie Gesellschaft wird die Konsolidierung ihrer Aktien auf der Grundlage von zehn (10) Aktien vor der Konsolidierung für je eine (1) Aktie nach der Konsolidierung durchführen, mit Wirkung vom 3. November 2023.Der Firmenname und das Handelssymbol bleiben nach der Konsolidierung unverändert. Die neue CUSIP-Nummer lautet 91834N605 und die neue ISIN-Nummer lautet CA91834N6054 für die Aktien nach der Konsolidierung.Es wird erwartet, dass der Handel mit den Aktien des Unternehmens nach der Konsolidierung am oder um den 3. November 2023 an der CSE beginnen wird. Die Gesamtzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien nach der Konsolidierung beläuft sich vorbehaltlich der Abrundung für Aktienbruchteile auf ca. 34.870.787.Im Zusammenhang mit der Konsolidierung werden keine Aktienbruchteile ausgegeben. Falls ein Aktieninhaber andernfalls berechtigt wäre, in Verbindung mit der Konsolidierung einen Aktienbruchteil zu erhalten, wird die Anzahl der von diesem Aktionär erhaltenen Aktien auf die nächste ganze Zahl abgerundet, wenn dieser Aktienbruchteil weniger als die Hälfte (1/2) einer Aktie beträgt, und auf die nächste ganze Zahl aufgerundet, wenn dieser Aktienbruchteil gleich oder mehr als die Hälfte (1/2) einer Aktie ist.Die ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere der Gesellschaft, die in Aktien umgewandelt werden, werden auf derselben Basis (10:1) angepasst, um die Konsolidierung gemäß ihren jeweiligen Bedingungen mit anteiligen Anpassungen der Ausübungspreise, wie zutreffend, widerzuspiegeln.Gemäß den Gesellschaftsverträgen ist die Zustimmung der Aktionäre für die Konsolidierung nicht erforderlich; die Konsolidierung unterliegt jedoch der Zustimmung durch die CSE.Registrierte Aktionäre, die physische Aktienzertifikate besitzen, erhalten ein Übertragungsschreiben, in dem sie aufgefordert werden, Aktienzertifikate über Aktien vor der Konsolidierung an die Übertragungsstelle des Unternehmens, Odyssey Trust Company, zum Austausch gegen neue Aktienzertifikate, die Aktien nach der Konsolidierung repräsentieren, zu senden. Aktionäre, die ihre Aktien über einen Broker oder einen anderen Vermittler halten und keine Aktien im eigenen Namen eingetragen haben, sind nicht verpflichtet, ein Übertragungsschreiben auszufüllen.Einladung zum WebinarSie sind eingeladen, an einem Zoom-Webinar mit der Geschäftsführung teilzunehmen.Wann: Am 1. November 2023 um 16:00 Uhr Eastern Time (USA und Kanada)Thema: VSBLTY Shelf Nine Diskussion (Jay Hutton, CEO, Luiz Barros, Executive Chairman, und Mike Manion, President/CEO von Shelf Nine)Registrieren Sie sich im Voraus für dieses Webinar:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YumCoDsFSJyOKOg0qmft_Q (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012768-1&h=1576833797&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012768-1%26h%3D3322151938%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus02web.zoom.us%252Fwebinar%252Fregister%252FWN_YumCoDsFSJyOKOg0qmft_Q%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fus02web.zoom.us%252Fwebinar%252Fregister%252FWN_YumCoDsFSJyOKOg0qmft_Q&a=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_YumCoDsFSJyOKOg0qmft_Q)Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.Informationen zu Shelf Nine http://www.shelfnine.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012768-1&h=2502955195&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012768-1%26h%3D1543966171%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.shelfnine.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.shelfnine.com&a=http%3A%2F%2Fwww.shelfnine.com)Shelf Nine ist eines der führenden digitalen In-Store-Medien- und Content-Netzwerke, die Marken und Einzelhändlern zielgerichtete Kommunikation unmittelbar im „Augenblick der Wahrheit", in dem über 75 % der Kaufentscheidungen getroffen werden, an strategischen Standorten in den Geschäften, als am Point of Sale, anbieten.Das Netzwerk von Shelf Nine stellt einen Teil eines aufstrebenden Trends dar, den die Boston Consulting Group als einen Markt im Wert von 100 Milliarden US-Dollar identifiziert hat.https://www.bcg.com/publications/2021/how-to-compete-in-retail-media (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012768-1&h=677036023&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012768-1%26h%3D1846154613%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bcg.com%252Fpublications%252F2021%252Fhow-to-compete-in-retail-media%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bcg.com%252Fpublications%252F2021%252Fhow-to-compete-in-retail-media&a=https%3A%2F%2Fwww.bcg.com%2Fpublications%2F2021%2Fhow-to-compete-in-retail-media)Werbetreibende steigern Investitionen in diese Art von digitalen Plattformen, die Verbrauchern beim Einkaufen Werbung bereitstellen. Shelf Nine bietet Werbeeindrücke, wo sie am wichtigsten sind, und ermöglicht außerdem die Optimierung von Store-Inhalten und eine bessere Integration in alle Store-Marketing-Programme. Durch die Hinzufügung der anonymen Computervisions-Analytik von VSBLTY erhalten Marken und Einzelhändler Käuferdaten und Anzeigen-Messungen in Echtzeit.Im Namen des Vorstands von VSBLTY Groupe Technologies Corp.„Jay Hutton"CEO und DirectorInvestorenbeziehungenHarbor Access Jonathan Paterson, 475-477-9401Jonathan.Paterson@Harbor-Access.comGraham Farrell, +1-416-842-9003Graham.Farrell@Harbor-Access.comlrosanio@vsblty.netInformationen zu VSBLTY http://vsblty.net/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4012768-1&h=1797104288&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4012768-1%26h%3D3087059286%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fvsblty.net%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fvsblty.net%252F&a=http%3A%2F%2Fvsblty.net%2F))ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDie Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.Kontakt:Linda Rosanio, 609-472-0877lrosanio@vsblty.nethttp://vsblty.net/VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) („VSBLTY") hat seinen Hauptsitz in Philadelphia und ist ein weltweit führender Anbieter von künstlicher Intelligenz und Interpretation dessen, was eine Kamera sieht, in Echtzeit. Durch den Einsatz von Gesichtserkennung, Alter, Geschlecht und anderen Matrizes kann die proprietäre Technologie von VSBLTY die Markenbindung des Einzelhandels durch maßgeschneiderte Anzeigen auf Displays am Verkaufsort, die auf die Demografie des aktuellen Kunden zugeschnitten sind, effektiv verbessern. Diese Technologie steigert nachweislich den Markenumsatz um 25 bis 35 %. Das Unternehmen ist ebenso für seine führende Rolle in der wachsenden „Store as a Medium"-Bewegung bekannt, die es Marken ermöglicht, Kunden dann und dort zu erreichen, wo Kaufentscheidungen getroffen werden. Dies schafft gleichzeitig eine neue Einnahmequelle für Einzelhändler.VSBLTY hat mit seiner firmeneigenen KI-Software auch eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, zu denen neben der Gesichtserkennung auch die Waffenerkennung unter Verwendung verschiedener Sicherheitskameras sowie herkömmlicher Überwachungskameras gehört. VSBLTY ist in der Lage, ein proaktives Sicherheitssystem anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems zu schaffen, das frühzeitig vor Bedrohungen warnt und so Leben retten kann.Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise vorausschauende Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und in der Regel, aber nicht immer, durch die Worte „erwartet", „plant", „antizipiert", „glaubt", „beabsichtigt", „schätzt", „prognostiziert", „potenziell" und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden", „würden", „mögen", „könnten" oder „sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen über den Abschluss. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis qualifiziert. Alle vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen im Allgemeinen auch Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Wertpapieranträgen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen glaubt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, unabhängig davon, ob neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Faktoren vorliegen.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in der geänderten Fassung („U.S. Securities Act") oder einem jeglichen staatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder US-Bürgern angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor. Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Jede Nichteinhaltung dieser Bestimmung kann einen Verstoß gegen das US-amerikanische Wertpapierrecht darstellen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2192141/VSBLTY_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vsblty-schliesst-die-ubernahme-von-shelf-nine-ab-und-kundigt-die-vorggeschlagene-konsolidierung-an-301974551.htmlOriginal-Content von: VSBLTY, übermittelt durch news aktuell