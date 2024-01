VSBLTY Groupe Technologies Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Vsblty Groupe: Aktuelle Analyse der Stimmung, Anleger-Sentiment und technischen Aspekte

Die Vsblty Groupe-Aktie wurde in den letzten Monaten intensiv in den sozialen Medien diskutiert, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Dies spiegelte sich auch in einer erhöhten Aktivität im Netz wider. Allerdings gab es in diesem Zeitraum auch eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigte sich eine positive Diskussion in den letzten zwei Wochen. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen eher negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen lag das Hauptaugenmerk der Anleger jedoch vor allem auf negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls keine positiven Aussichten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,72 CAD, während der aktuelle Kurs lediglich bei 0,1 CAD liegt, was einer Abweichung von -86,11 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt keine positiven Signale. Der RSI7 liegt bei 75 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Vsblty Groupe-Aktie hinweist, während der RSI25 bei 66,67 liegt und somit als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für die Vsblty Groupe-Aktie in Bezug auf die Stimmung, das Anleger-Sentiment und die technischen Aspekte.