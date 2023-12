VSBLTY Groupe Technologies Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums - typischerweise 7 Tage. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Alle Werte dazwischen werden als neutral betrachtet. Der RSI der Vsblty Groupe liegt derzeit bei 78,57, was als "überkauft" angesehen wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 63,46 und signalisiert eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher als "schlecht" eingestuft.

Stimmung und Buzz: Wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz können genaue Rückschlüsse auf das gegenwärtige Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild der Vsblty Groupe. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält die Vsblty Groupe daher eine "neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Vsblty Groupe liegt derzeit bei 0,8 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,13 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -83,75 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,29 CAD, was einer Distanz von -55,17 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "schlecht" vergeben.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Vsblty Groupe besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung. Somit erhält die Vsblty Groupe insgesamt eine "gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.