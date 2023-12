VSBLTY Groupe Technologies Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

VSBLTY Groupe erhält neutrale Bewertungen für den Relative Strength Index (RSI) und die technische Analyse. Der RSI der Aktie liegt bei 66,67, während der RSI25 bei 57 liegt, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 0,11 CAD und die Aktie wird derzeit mit 0,045 CAD gehandelt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -59,09 Prozent in Bezug auf den GD200 und -25 Prozent in Bezug auf den GD50. Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind durchschnittlich. In den sozialen Medien überwiegen positiven Meinungen und Themen über das Unternehmen. Insgesamt wird das Unternehmen hinsichtlich der Anlegerstimmung als gut bewertet.

