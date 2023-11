VR Bank Dreieich-Offenbach eG rückt Mitglieder in den Fokus

Dreieich (ots) -Konzentration auf das Wesentliche: Kampagne der Regionalbank macht Mitgliedernähe greifbarIn einer Zeit, in der alles immer schneller und unpersönlicher wird, konzentriert sich die VR Bank Dreieich-Offenbach eG nach wie vor auf das Wesentliche: Ihre Mitglieder. "Als Genossenschaftsbank gehören wir unseren Mitgliedern. Deshalb möchten wir auch zeigen, wer diese Menschen sind, denen unsere Bank gehört. Wir sind stolz und dankbar, dass unsere Mitglieder sogar bereit sind, für unsere Bank Gesicht zu zeigen", freut sich Iris Jung, Bereichsleiterin der VR Bank Dreieich-Offenbach eG in Offenbach-Bieber.Gesicht zeigen in einer starken GemeinschaftIm Rahmen der Mitgliederkampagne erzählen Mitglieder aus ihrem Alltag und berichten, was sie mit der Bank verbindet. Ganz unterschiedliche Menschen zeigen ihren Platz in einer starken Gemeinschaft."Bei dem großen Angebot, dem wir in nahezu allen Lebensbereichen gegenüberstehen, ist es oft schwierig, das individuell passende zu finden. So viele Möglichkeiten, sich richtig - oder auch falsch zu entscheiden. Als Genossenschaftsbank stehen wir für individuelle Lösungen in Finanzfragen. Wir bieten einen bunten Strauß für eine große Vielfalt unserer Mitglieder und eine facettenreiche Region. Es ist toll zu sehen, wie Dinge so zusammenfinden", so Jung.Vorteile einer MitgliedschaftEine Mitgliedschaft in der Genossenschaftsbank VR Bank Dreieich-Offenbach eG hat zahlreiche Vorteile. Beispielsweise können die Mitglieder mitbestimmen, wie sich die Bank künftig entwickeln soll. Mitglieder sichern sich eine Dividende von aktuell 1%. Dazu können Boni gesammelt werden für die gute Zusammenarbeit mit der Bank. Auf diese Art kann ein Mitgliederbonus von bis zu 12% zur Dividende dazu kommen. Doch vor allem formen sie eine starke Gemeinschaft, die sich gegenseitig stützt, fördert und entwickelt. Denn allem liegt der Gedanke der Genossenschaft zugrunde und damit die Idee, die alles verbindet: Die, dass wir gemeinsam mehr schaffen als einer alleine.Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuell