VR Bank Dreieich-Offenbach eG bietet neuen Ausbildungsberuf an / Genossenschaftsbank erweitert Ausbildungsangebot mit Berufsbild Kaufmann/-frau für Dialogmarketing

Dreieich (ots) -Ab Sommer 2024 können sich Jobsuchende bei der VR Bank Dreieich-Offenbach eG zum "Kaufmann-/frau für Dialogmarketing" ausbilden lassen. "Unsere VR Bank zu Hause, also unsere digital-persönliche Filiale, ist unglaublich beliebt bei unseren Kundinnen und Kunden. Kein Wunder: Hier erhalten sie direkt am Telefon schnell und unkompliziert Antworten auf ihre Fragen. Indem wir die Möglichkeit geben, sich in genau diesem Berufszweig ausbilden zu lassen, geben wir auch die Möglichkeit, von Anfang an in einer wachsenden Branche mit dabei zu sein", freut sich Sofie Lyzwa, Referentin Personalentwicklung und Ausbildungsleiterin in der VR Bank Dreieich-Offenbach eG.Kaufleute für DialogmarketingDie Beratung von Kundinnen und Kunden am Telefon oder digital nimmt branchenübergreifend einen immer höheren Stellenwert ein. Auch die VR Bank Dreieich-Offenbach eG hat auf diese Anforderung des Marktes bereits vor Jahren reagiert und die VR Bank zu Hause ins Leben gerufen. Seitdem laufen in der digital-persönlichen Filiale viele Fäden zusammen. "Die VR Bank zu Hause wächst und entwickelt sich stetig weiter. Wir freuen uns schon sehr darauf, noch in diesem Jahr einem Auszubildenden die Chance bieten zu können, diesen Weg weiter mit uns zu gehen", so Lyzwa.Ausbildung in der VR Bank Dreieich-Offenbach eGDer neue Ausbildungszweig ist nur eines der vielfältigen Angebote rund um eine Karriere in der VR Bank Dreieich-Offenbach eG. So bietet die regionale Genossenschaftsbank neben Ausbildungen auch dualen Studenten die Möglichkeit, in den Beruf einzusteigen. "Im Jahr 2024 freuen wir uns auf Bewerbende im Duales Studium (Bachelor of Science), Fachbereich Betriebswirtschaftslehre & Internationales Management, und Bewerbende auf die Ausbildungsberufe Bankkaufmann/-frau und Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 2024", so Lyzwa.Weitere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten der VR Bank Dreieich-Offenbach eG bietet die Bank unter www.vrbanking.de/Chance (https://www.vrbanking.de/chance)Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuell