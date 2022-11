VR Bank Dreieich-Offenbach eG: Mehr Lebensqualität durch sicheres Banking von zu Hause

Dreieich (ots) -Kundinnen und Kunden noch stärker bei der Nutzung digitaler Leistungen unterstützenFür viele Bankgeschäfte, wie das Durchführen von Überweisungen oder das Prüfen von Kontoauszügen, bietet die VR Bank Dreieich-Offenbach eG digitale Möglichkeiten, die den Gang zur Filiale oder zum Kontoauszugsdrucker überflüssig machen.Was früher alleine die Bank-Filiale war, ist heute für viele Kundinnen und Kunden das Laptop oder der PC im heimischen Wohnzimmer. Mit dem Online-Banking können sich Kundinnen und Kunden ebenso lästige wie unnötige Tätigkeiten und Wege ersparen. Das Ausdrucken von Kontoauszügen entfällt ebenso wie deren Einsortieren in Ordner. Diese und viele andere Möglichkeiten bietet das Elektronische Postfach im Online-Banking. "Wer die Möglichkeiten unseres kostenlosen Online-Girokontos nutzt, gewinnt ein bisschen mehr Zeit für sich selbst. Banking von zu Hause bietet zugleich ein hohes Maß an Sicherheit der persönlichen Daten und gegenüber Betrugsversuchen", heißt es seitens der Bank.VR-NetKey: persönlicher Türöffner zur digitalen WeltDie VR Bank Dreieich-Offenbach eG will mit einer Informationsoffensive über die Relevanz der digitalen Anwendungen aufklären. Alle Inhaberinnen und Inhaber eines Kontos können automatisch auch ihr Online-Banking nutzen. Sie müssen nur einmalig einen Zugang beantragen und sich für ein Sicherungsverfahren entscheiden. Der VR-NetKey fungiert dabei als persönlicher Türöffner zur digitalen Welt - er ist die Kennung, mit der die Kundinnen und Kunden sich im Online-Banking einloggen können. Der VR-NetKey kommt per Post. Die Anfrage zur Freischaltung für das Online-Banking könne unkompliziert auf der Homepage gestellt werden."Nicht nur, aber gerade auch für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen bedeutet Online-Banking einen Gewinn an Autonomie und damit mehr Lebensqualität", betont die Bank. "Wir bauen auch künftig die Brücken zwischen digitaler Welt und Heimat."Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuell