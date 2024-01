VRX Silica Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Diskussionen über Vrx Silica in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch die Diskussionen über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von Vrx Silica aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die charttechnische Bewertung ergibt, dass der aktuelle Kurs von 0,1 AUD mit einer Entfernung von -16,67 Prozent vom GD200 (0,12 AUD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,11 AUD, was zu einem Abstand von -9,09 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Vrx Silica-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Vrx Silica aktuell 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Vrx Silica. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Zusammenfassend erhält Vrx Silica daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.