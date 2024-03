VRX Silica Aktie: Das hat Gewicht!

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Vrx Silica in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhalten hat. Die Intensität der Beiträge zu Vrx Silica war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt der Wert bei 60,98 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 57,23 im neutralen Bereich. Somit erhält Vrx Silica für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Vrx Silica von 0,098 AUD um 18,33 Prozent unter dem GD200 (0,12 AUD), was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, zeigt einen Kurs von 0,1 AUD an, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Vrx Silica-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment für Vrx Silica war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien und im Meinungsmarkt wurden vor allem positive Meinungen zu dem Unternehmen veröffentlicht.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für Vrx Silica.