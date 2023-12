VRX Silica Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Vrx Silica zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 75, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der GD200-Wert bei 0,12 AUD liegt, während der Aktienkurs bei 0,105 AUD um -12,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,11 AUD, was einer Abweichung von -4,55 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Das Sentiment und der Buzz um die Vrx Silica zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Die Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Grundlage ist demnach "Schlecht".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Vrx Silica in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet wurde. Auch die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der Anleger-Stimmung.