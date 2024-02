VRX Silica Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Vrx Silica. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,86 Punkte, was bedeutet, dass Vrx Silica weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 45, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Vrx Silica von seinem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage um 0 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -8,33 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Vrx Silica. Ausgewertete Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen deuten auf überwiegend positive Themen hin, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was sich auch auf Aktien auswirken kann. In Bezug auf Vrx Silica wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.