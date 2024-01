VPower Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Vpower-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,4 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,315 HKD lag, was einem Abweichungsprozentsatz von -21,25 entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,39 HKD liegt mit dem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,23 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Darüber hinaus weist die Dividendenrendite der Vpower-Aktie mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung um 6,33 Prozentpunkte niedrigere Erträge auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Vpower im letzten Jahr eine Rendite von -27,88 Prozent erzielt, was 22,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -5,63 Prozent, und Vpower liegt aktuell 22,25 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Vpower-Aktie zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Vpower-Aktie eine eher negative Bewertung in Bezug auf die charttechnische Analyse, Dividendenrendite, Branchenvergleich und Sentiment.