VPower Aktie: Wirklich lohnenswert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vpower-Aktie liegt bei 45,5 und damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung". Dies entspricht einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vpower-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,4 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,31 HKD weicht somit um -22,5 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,36 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vpower-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (57,89 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (52,07) führen zu einer neutralen Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Einschätzung der Vpower-Aktie auf der Grundlage fundamentaler, technischer und sentimentaler Analyse.