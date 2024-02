VPower Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Aktie von Vpower weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht sie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent besitzt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment rund um die Vpower-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An einem Tag wurde sogar eine positive Stimmung registriert, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Insgesamt zeigten sich die Anleger an drei Tagen neutral eingestellt. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, sind vor allem positive Themen für die Anleger von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gegeben, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Vpower-Aktie eher negative Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,4 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,32 HKD liegt, was einer Abweichung von 20 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,37 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,51 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Vpower-Aktie eine Rendite von -29,41 Prozent auf, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den letzten 12 Monaten von -9,72 Prozent, liegt Vpower mit 19,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich, dass die Vpower-Aktie aufgrund verschiedener Faktoren wie Dividendenrendite, Anleger-Sentiment, technischer Analyse und Branchenvergleich momentan keine positive Bewertung erhält.