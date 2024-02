VP Bank-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "VP Bank":

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie der Vp Bank eine Performance von -0,75 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -5,18 Prozent bedeutet. Im Durchschnitt stiegen die Aktien in dieser Branche um 4,43 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite der Vp Bank mit -6,82 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,07 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Vp Bank ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Vp Bank-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 88,44 CHF mit dem aktuellen Kurs (94,6 CHF) vergleicht. Dies ergibt eine Abweichung von +6,97 Prozent. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 90,25 CHF im Vergleich zum aktuellen Kurs, so liegt die Abweichung bei +4,82 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vp Bank damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Vp Bank beträgt 5,35 Prozent, was 1,08 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Vp Bank eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Das Sentiment und der Buzz um die Vp Bank-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.