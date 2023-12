VP Bank Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "VP Bank":

Die Vp Bank weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,09 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 24,03 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und basierend auf fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Vp Bank ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Vp Bank eine Rendite von 6,07 % aus, was 0,44 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben nur eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Vp Bank gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden. Dadurch wird die langfristige Stimmung als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also aufgrund fundamentaler Kriterien, der Anleger-Stimmung, der Dividendenrendite und dem Sentiment und Buzz eine neutrale Einschätzung für die Vp Bank.