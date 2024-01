VP Bank Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "VP Bank":

Die Vp Bank-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 6,07 %, was einen Mehrertrag von 0,61 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens fällt daher als "Neutral" aus.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist die Vp Bank-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ist dies eine Unterbewertung. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Vp Bank-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,36 Prozent erzielt, was 5,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie um 6,21 Prozent darunter. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Vp Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 89,08 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 93 CHF liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auf der kürzeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Vp Bank-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.