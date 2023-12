VP Bank Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Vp Bank hat eine Dividendenrendite von 6,07 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,45 % liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine neutrale Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich sind. Auch in sozialen Netzwerken herrscht eine neutrale Stimmungslage, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert wurden. In technischer Hinsicht wird die Aktie kurzfristig und auf Basis der letzten 200 Tage ebenfalls als neutral eingestuft. Mit einem Kurs von 87,6 CHF liegt die Aktie derzeit +3,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, jedoch -1,8 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Vp Bank.

