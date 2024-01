VP Bank Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "VP Bank":

Die Stimmung und die Kommunikationshäufigkeit in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei der Vp Bank gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Vp Bank-Aktie derzeit bei 89,18 CHF, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 88 CHF, was einem Abstand von -1,32 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hat die Aktie derzeit ein Niveau von 84,55 CHF, was einer Differenz von +4,08 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vp Bank bei 12 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 24,78 als unterbewertet gilt. Dies führt zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vp Bank-Aktie zeigt einen Wert von 7, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine gute Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,71, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine gute Bewertung für die Vp Bank-Aktie basierend auf dem RSI.

Insgesamt lassen die verschiedenen Analysen auf eine neutrale bis gute Bewertung der Vp Bank-Aktie schließen, basierend auf den Stimmungs- und Kommunikationsfrequenzanalysen, der technischen Analyse, und der fundamentalen und RSI-Bewertung.