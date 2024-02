VP Bank Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien sind wichtige Faktoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie der Vp Bank anhand dieser Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Vp Bank zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vp Bank-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Bei Vp Bank beträgt das aktuelle KGV 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 28 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Vp Bank-Aktie damit unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" liegt die Vp Bank-Aktie mit einer Rendite von -0,75 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,34 Prozent. Auch hier liegt Vp Bank mit 5,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vp Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 88,41 CHF. Der letzte Schlusskurs (95,8 CHF) weicht somit um +8,36 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (90,86 CHF) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,44 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Vp Bank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.