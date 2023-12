VP Bank Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "VP Bank":

Die Vp Bank verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 6,07 Prozent, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 5,48 Prozent liegt. In der Kategorie der Dividendenrendite erhält die Vp Bank-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Vp Bank mit 3,36 Prozent mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,42 Prozent erzielte, liegt die Vp Bank mit 3,06 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vp Bank beträgt 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche (Durchschnitt KGV von 24) als unterbewertet angesehen wird. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Vp Bank zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (53,57 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (39,6) erhalten daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Vp Bank eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.