VPR Brands Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben sich Vpr Brands auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen zu Vpr Brands diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vpr Brands-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,147 USD liegt deutlich darunter (Unterschied -8,13 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,16 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,13 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammen ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Vpr Brands liegt bei 82,14, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Gesamtbetrachtung zeigt also, dass die Stimmung und die technische Analyse der Vpr Brands-Aktie zu einer neutralen oder schlechten Bewertung führen.