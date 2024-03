VPR Brands Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Vpr Brands weist der RSI eine Ausprägung von 91,67 auf, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 49,52, was zu einer "Neutral" Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem "Schlecht" Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Vpr Brands haben sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Vpr Brands für dieses Kriterium eine "Schlecht" Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Vpr Brands mit 0,173 USD aktuell +1,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +8,12 Prozent liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vpr Brands überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut" Bewertung führt. In den letzten ein, zwei Tagen zeigt sich kein deutliches Stimmungsbild, wodurch die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.