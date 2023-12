VPR Brands Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Vpr Brands befindet sich derzeit in einer schlechten Position, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,16 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,141 USD liegt, was einer Abweichung von -11,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,16 USD, was erneut zu einer Abweichung von -11,88 Prozent führt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Vpr Brands liegt bei 90,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,09, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment für die Vpr Brands wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und auch der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Vpr Brands beschäftigt hat.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, und die Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.