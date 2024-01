VPR Brands Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage darüber getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vpr Brands-Aktie beträgt aktuell 32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,13 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Vpr Brands somit ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Stimmung zu Vpr Brands auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Vpr Brands-Aktie aktuell 0,16 USD. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,16 USD eine ähnliche Tendenz, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Vpr Brands insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zu sonst. Daher erhält die Vpr Brands-Aktie ein "Neutral"-Rating.