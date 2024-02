VOCIC auf der Arab Health 2024 in Dubai

City Of Industry, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Das VOCIC-Team stellte auf der Arab Health 2024 in Dubai, die vom 29. Januar bis zum 1. Februar stattfand, ihre neuesten Produkte für die häusliche Krankenpflege und die Altenpflege vor.Passend zur Arab Health 2024 stellte VOCIC eine Reihe von intelligenten Produkten für die häusliche Pflege aus, darunter Mobilitätshilfen, Pflegebetten und Badesicherheitsprodukte. Am ersten Tag gingen die Muster der Pflegebetten schnell weg, und auch die Mobilitätshilfen wurden wegen ihres praktischen Designs und ihres guten Verhältnisses von Qualität, Preis und Service sehr geschätzt. Dies markiert die erfolgreiche Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachleuten und Wiederverkäufern.Das Pflegebett VOCIC H91, Gewinner des Muse Design Award 2023, erregte große AufmerksamkeitDas VOCIC H91 Pflegebett stahl auf dieser Messe durch sein einzigartiges weißes Erscheinungsbild, seine Vollwickelkante, seine Multifunktionalität und sein hohes Maß an Intelligenz das Rampenlicht.VOCIC Ultra-Budget Rollator - NEU Z21 Ergonomischer klappbarer 4-Rad-Rollator WalkerDas Starprodukt von VOCIC 2024 ist der NEUE Z21 Ergonomische Rollator (https://vocic.com/products/ergonomic-foldable-4-wheel-rollator-walker), eine verbesserte Version des meistverkauften Rollators von 2023. Mit verstärkten Rohren aus Aluminiumlegierung für eine Gewichtskapazität von 330 Pfund, einem 3-Sekunden-Faltmechanismus und 360°-Sicherheitsmerkmalen und einem Preis von unter 100 USD bieten wir den Benutzern einen außergewöhnlichen Wert.MSCO5, ein führendes Unternehmen für medizinische Hilfsmittel in Saudi-Arabien und seit sieben Jahren Partner von VOCIC, führte ausführliche Kooperationsgespräche über unsere Produkte für die häusliche Pflege, insbesondere den neuen Rollator Z21.VOCIC-Mobilitätsroller - für Menschen jeden Alters, die nach tragbaren Mobilitätslösungen suchenVOCIC bietet mehrere Scooter-Optionen für unterschiedliche Mobilitätsanforderungen:- D31 Explorer-Swift agiler 3-Rad-Mobilitätsroller (https://vocic.com/products/explorer-swift-agile-3-wheel-mobility-scooter). Flexibel und leicht für einen einfachen Transport.- D50 Explorer-Swift flexibler 4-Rad-Mobilitätsroller (https://vocic.com/products/explorer-swift-flexible-4-wheel-mobility-scooter). Außergewöhnlich kompaktes Design für den Innen- und Außeneinsatz.- D51 Explorer-Swift Hochleistungs-4-Rad-Mobilitätsroller (https://vocic.com/products/explorer-swift-high-performance-4-wheel-mobility-scooter). Erweiterter Komfort und Reichweite.- D91 Fold-Go revolutionärer klappbarer Scooter (https://vocic.com/products/fold-go-revolutionary-foldable-mobility-scooter). 3 innovative Klapptechniken und Zulassung für den Flugverkehr, besonders praktisch für die Fahrt und den Transport.- D40, D41, D61 Mobilitätsroller für das Fahren in unterschiedlichem Gelände...VOCIC ist aktiv auf der Suche nach VerbündetenVOCIC bietet seit 2013 Pflege- und Sicherheitsprodukte für Kunden weltweit an. Wir suchen aktiv nach lokalen Vertriebshändlern und Kundendienstanbietern, um unseren Support zu verbessern. Interessierte Parteien können sich gerne mit uns in Verbindung setzen, um eine Zusammenarbeit zu besprechen. Mit unserem Engagement für erstklassige Qualitätsprodukte und außergewöhnliche Unterstützung können wir gemeinsam Menschen dabei helfen, ihre Mobilität zu verbessern und ihren Lebensabend mit Komfort und Freude zu genießen.Website: www.vocic.com Kontakt: business@vocic.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2342383/VOCIC_Arab_Health_2024_Dubai.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vocic-auf-der-arab-health-2024-in-dubai-302064937.htmlOriginal-Content von: VOCIC, übermittelt durch news aktuell