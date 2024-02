VMware Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Vmware: Fundamentale Bewertung zeigt Unterbewertung im Vergleich zur Branche

Die Aktie von Vmware wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51,87 gehandelt, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 69,61 einen deutlichen Abstand von 25 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung, da sie aus unserer Sicht unterbewertet ist.

Sentiment und Buzz: Kommunikation im Netz zeigt gemischtes Bild

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität der Vmware-Aktie hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein gemischtes Bild hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz.

Relative Strength Index (RSI): Überkauft und negative Bewertung

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vmware-Aktie zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (70,03) bestätigt die Überkauft-Situation und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für die Vmware-Aktie.

Technische Analyse: Gemischte Bewertung basierend auf gleitendem Durchschnitt

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vmware-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 142 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage einen Wert von 158,05 USD, was zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Vmware-Aktie basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt zeigt sich, dass die Vmware-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus sentimentaler und technischer Sicht gemischte Signale sendet. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.