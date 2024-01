VMware Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Anlegerstimmung für Vmware ist grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Vmware daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies führt zu einer positiven Einschätzung für diesen Faktor. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für Vmware führt.

Was die Dividende betrifft, so weist Vmware derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,36 % für die Software-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im fundamentalen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt (Software) wird Vmware als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 51,87, was einen Abstand von 25 Prozent zum Branchen-KGV von 69,61 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.