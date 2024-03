VMware Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen generell positiv gegenüber Vmware eingestellt waren. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Vmware daher eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Vmware derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,36 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was Vmware in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung einbringt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich mit Aktien aus dem gleichen Sektor hat Vmware im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,6 Prozent erzielt, was 46,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 7,97 Prozent, wobei Vmware aktuell 50,63 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.