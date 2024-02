VMware Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Vmware-Aktie bleibt weiterhin im Fokus der Anleger, da verschiedene Analysetools unterschiedliche Bewertungen ergeben. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,36 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 70,03 bestätigt dies. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich ein überwiegend positives Bild in den sozialen Medien, mit insgesamt sieben positiven und sechs negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 142 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung der Vmware-Aktie, mit negativen Signalen in Bezug auf die Dividendenrendite, den RSI und die einfache Charttechnik, aber einer positiven Anlegerstimmung. Die Anleger sollten daher weiterhin die Entwicklungen genau im Auge behalten.