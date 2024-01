VMware Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Stimmung der Marktteilnehmer bezüglich Vmware war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vmware jedoch unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Analysten bewerten die Vmware-Aktie derzeit als "Neutral". Obwohl das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 0,36 Prozent hat, wird eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat Vmware im letzten Jahr eine Rendite von 58,6 Prozent erzielt, was einer Überperformance um 46,72 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Sollten VMware Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich VMware jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen VMware-Analyse.

VMware: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...