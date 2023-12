VMware Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Vmware wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert, was auf eine erhöhte Aktivität hinweist. In Bezug auf die Diskussionsintensität erhält Vmware eine "Gut"-Einschätzung, jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vmware-Aktie zeigt eine Überbewertung an, mit einem Wert von 85 für die letzten 7 Tage und 70,03 für die letzten 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Vmware eine Rendite von 58,6 Prozent im vergangenen Jahr, was 46,72 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die jährliche Rendite im Sektor "Software" beträgt durchschnittlich 7,97 Prozent, wobei Vmware aktuell um 50,63 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Vmware eingestellt sind. Insgesamt erhält Vmware von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.